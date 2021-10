Goran Vojnović: Življenje v prihodnosti

Štirje mladi fantje so se oni dan lepo oblekli, si uredili pričeske in pristrigli bradice, stopili pred kamere in mikrofone ter povedali, da so pripravljeni na predčasne volitve. Nato so se fotografirali in s svojimi slikami prelepili Slovenijo. V svoji mladostni vnemi in iskreni želji po zgodovinskem uspehu na prihajajočih volitvah so resda pozabili izstopiti iz vladne koalicije, a jim tega ne gre zameriti. Zadnje leto in pol so namreč ti štirje fantje vsakodnevno razmišljali le o prihodnosti Slovenije, le zanjo so vsako jutro zgodaj vstajali in le zaradi nje so pozno zvečer utrujeni legali spat, zato ni čudno, da se jim je v nekem trenutku zazdelo, da so že tam.