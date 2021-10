Kmalu zatem, ko je šla na šolanje v Madrid, so se starši odločili, da se preselijo v Veliko Britanijo, kjer je Georgina študirala angleščino. Po vrnitvi v Madrid je v glavnem mestu Španije živela s sestro, ki je tudi študirala, a denarja jima je vedno primanjkovalo, zato sta prijeli za vsako delo. Nekaj časa je delala kot čistilka, potem pa kot prodajalka v eni od Guccijevih trgovin. In tam je nekega dne skozi vhodna vrata stopil postaven mladenič. Očitno zelo bogat, saj so ga preostale prodajalke poznale, in očitno zelo lep, saj so kar tekmovale, kateri bo namenil vsaj malo pozornosti. Mladenič je poprosil sramežljivo Georgino Rodriguez, ki je bila nekje v ozadju, ali mu lahko pomaga. Izbrala je kombinacijo oblačil in mladenič je zadovoljen odšel. Kmalu je spet prišel v trgovino in preden je povedal, kaj bi rad kupil, je izrazil željo, da mu pomaga dekle, ki mu je pomagalo že pred nekaj dnevi. To se je ponovilo še nekajkrat, dokler je mladenič ni povabil na večerjo. Takrat se je pravzaprav šele začelo in še kar traja neko zelo lepo obdobje Georgine Rodriguez, ki je danes, nekaj let kasneje, znana manekenka, ki živi skupaj s tem mladeničem. Mimogrede – temu mladeniču je ime Christiano Ronaldo. In mimogrede – danes je Georgina Rodriguez zelo znana manekenka.