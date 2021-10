Po pisanju MMC RTV Slovenija, ki se sklicuje na portal veseljak.si, je Skubic, pevec skupine Slapovi, umrl danes zjutraj po težki bolezni. S skupino je v 90. letih minulega stoletja ustvaril številne uspešnice, med njimi je gotovo najbolj poznana Ne reci nikdar.

Ansambel Slapovi so njegovi člani, med katerimi je bil tudi Skubic, ustanovili na začetku 90. let in ga poimenovali po slapovih reke Krke. Skupina je blestela na festivalskih odrih, na katerih je nanizala več kot 20 festivalskih zmag in drugih priznanj, njen album pa je postal najbolje prodajani narodnozabavni album po letu 1991. Po številu srebrnih, zlatih in diamantnih plošč pa ansambel Slapovi v zgodovini presegata le ansambla Slavka Avsenika in Lojzeta Slaka.

Skupina se je leta 2007 odločila, da prekine svojo ustvarjalno pot.