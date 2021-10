Blagodejne vplive gozda na ljudi poznajo in uporabljajo v terapevtske in druge namene marsikje po svetu, pri nas pa je to področje razmeroma novo, pravi predavateljica na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled Darija Cvikl. S tovrstnimi vplivi gozda na ljudi se ukvarja tudi v svoji doktorski nalogi, letošnje poletje pa je skupaj s sodelavci drugih strok opravila raziskavo, ki je blagodejne vplive gozda potrdila pri 50 obiskovalcih Kranjske Gore.

Po dveh dneh so se počutili bolje

Kot pravi Cviklova, so prostovoljci, slovenski državljani, vendar ne prebivalci Kranjske Gore, v tem turističnem kraju preživeli dva dni. »Namen raziskave je bil dokazati blagodejne učinke gozda na človeka s pomočjo fizioloških in psiholoških medicinsko vodenih raziskav,« je povedala. Psihološke učinke so preverjali z dvema vprašalnikoma, med fiziološkimi pa so bile meritve krvnega tlaka in pulza ter ravni dveh stresnih hormonov – kortizola in DHEA v slini. »Rezultati so pokazali pozitivne učinke gozda. Po dveh gozdnih terapijah se je udeležencem za dobrih sedem odstotkov znižala raven stresnega indeksa, pri ženskah za pet in pri moških za 13. Znižanje krvnega tlaka in srčnega utripa je bilo statistično značilno. Tudi po rezultatih vprašalnikov sodeč so se udeleženci po dveh dneh počutili vsesplošno statistično značilno boljše kot v istem času dneva na svojih siceršnjih lokacijah,« opisuje Cviklova.

V Turizmu Kranjska Gora so raziskave na svojem območju veseli, njeni rezultati pa bodo po besedah direktorja Blaža Vebra vplivali tudi na razvoj turizma pri njih. »Trudimo se zagotavljati nove turistične produkte in želimo biti inovativni. Vedno premišljujemo, kaj še ponuditi obiskovalcem, po čemer je naš kraj poseben. Znašli smo se pred odgovorom, ki nam je bil samoumeven in ga prej v ta razmišljanja nismo vključevali. To je gozd,« pravi. Opozarja, da so blagodejne učinke gozda na neki način s pridom izkoriščali v tem okolju že v preteklosti, saj je v Gozdu - Martuljku včasih delovalo klimatsko zdravilišče.