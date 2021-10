Pravila namreč določajo sodelovanje vlade s socialnimi partnerji pri pripravi zakonov, še posebno tistih, ki zadevajo socialno-ekonomski položaj ljudi. Sindikati pa so danes ponovno opozorili na krčenje prostora socialnega dialoga in socialnih partnerjev. Od DZ pričakujejo zavrnitev zakonskih predlogov, ki jih ESS ni obravnaval.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost že leto in pol opozarjajo na odsotnost socialnega dialoga in njegove dolgoletne tradicije. Menijo, da je odnos vlade do socialnih partnerjev omalovažujoč in da gre za namerne kršitve pravil o delovanju ESS. Predloge za obnovitev dialoga v ESS in za izboljšanje stanja so centrale oblikovale v začetku junija, do sprememb pa ni prišlo.

Sindikati so vladi predlagali sklenitev dogovora o obuditvi socialnega dialoga. »Socialno partnerstvo je ključno in širi participatorno demokracijo. Vlada je ta prostor sistematično ožila, epidemijo pa uporabila kot navidezni razlog. V odgovor na predlog nas je označila kot njeno posvetovalno telo, kar smatramo kot žalitev in poskus diskreditacije,« je bil jasen Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Povedal je, da so bile najbolj očitne kršitve pravil vidne pri interventnih zakonih, zakonu o demografskem skladu (ZNDS), zakonu o debirokratizaciji (ZDeb) in paketu davčne zakonodaje. »Vlada dela škodo in izgublja kredibilnost ter s sprejemanjem zakonov poslabšuje položaj najšibkejših v družbi. S predlogi želimo poslanke in poslance državnega zbora seznaniti s pomenom socialnega dialoga,« pojasnjuje Jakob Počivavšek, generalni sekretar Sindikata Pergam in opozarja, da so bile do sedaj sprejete reforme na področju trga dela ter ostalih institutov sprejete s konsenzom socialnih partnerjev, trenutno ravnanje vlade pa onemogoča učinkovito sodelovanje.

Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih Sindikatov Slovenije za trg dela, meni, da vlada s svojo pasivnostjo negira tradicijo in ne upošteva dejstva, da so partnerji neodvisni in enakopravni: »ESS ni posvetovalni organ vlade. To razumemo kot poskus podreditve,« pravi in dodaja, da so svoje predloge naslovili tudi na delodajalce, saj želijo slišati tudi njihova stališča. Štrukelj pa je opozoril tudi na dogodek s konference Mednarodne organizacije za delo, kjer letos Slovenija prvič v zgodovini samostojne države ni imela pravice do glasovanja zaradi kršitev, kar nas postavlja ob bok drugim državam Vzhodne Evrope. »Slovenija je z izgubo socialnega dialoga izgubila svojo prednost,« še doda.

Sindikalne centrale so predloge naslovile tudi na Evropski sindikalni odbor za izobraževanje, Zvezo evropskih socialnih delodajalcev in Evropsko zvezo sindikatov javnih služb, od katerih so prejeli podporo, med drugim pa so pobudo naslovile tudi na Evropsko komisijo. »Stvari so zaostrene že pol leta, sedaj čakamo na presojo državnega zbora, od poslank in poslancev pa pričakujemo, da zakone, ki so že v parlamentarnem postopku in niso bili usklajevani na ESS, zavrnejo,« še dodaja Štrukelj.