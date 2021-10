V soboto bo povečini sončno, čez dan v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -2 do 5, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad severno in jugovzhodno Evropo sta ciklonski območji, vmes se nahaja anticiklon. Z vetrovi vzhodnih smeri nad naše kraje doteka še razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, v krajih vzhodno in severno od nas občasno zmerno oblačno. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.