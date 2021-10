Tiskovni predstavnik bivšega predsednika Angel Urena je v četrtek tvitnil, da Clinton okreva. Pri tem se je zahvalil zdravnikom in zaposlenim v bolnišnici.

Clintona so v medicinski center UCI sprejeli že v torek. Njegovi zdravniki pa so v četrtek izrazili upanje, da bo lahko že kmalu odšel domov.

V sporočilu za javnost so zdravniki pojasnili, da gre za vnetje sečil, ki se je razširilo v krvni obtok. Zdravijo ga z antibiotiki in zaenkrat zdravljenje poteka uspešno. Dodali so, da so ga namestili na intenzivni oddelek bolnišnice zaradi zasebnosti in ne, ker bi potreboval tovrstno oskrbo.

Bivšega predsednika so v zadnjih letih že večkrat sprejeli v bolnišnico. Leta 2004 je prestal obvod koronarne arterije okoli srca, leta 2010 pa so mu vstavili žilni opornici.

Demokrat je bil predsednik ZDA od leta 1993 do 2001. Poročen je s Hillary Clinton, ki je bila demokratska kandidatka za predsednico ZDA na volitvah leta 2016, ko je slavil Donald Trump.