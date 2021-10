Sedemintridesetletni Danec je v sredo po mraku z lokom in puščicami lovil prebivalce norveškega mesta Kongsberg. Kdor se je lahko, se je skril, pet ljudi te sreče ni imelo. Na različnih koncih mesta je ubil štiri ženske in moškega, stare od 50 do 70 let, še dve osebi pa ranil. Na kraje napadov – tarče si je izbiral tudi v samopostrežni trgovini – so poslali 22 policijskih patrulj, osumljenca so prijeli po 34 minutah teroriziranja kraja, od Osla oddaljenega kakih 70 kilometrov. Prebivalci so pretreseni, saj so mislili, da živijo v spokojnem mestecu.

Osumljenčev zagovornik je povedal, da njegova stranka sodeluje s policijo in je v večurnem zaslišanju podrobno razložila svoja dejanja in krvavo pot. Verjetno jim je osumljenec zaupal tudi motiv strelskega pohoda, a tega policija z javnostjo še ni delila. Moški, sicer stari znanec policije, je najverjetneje deloval sam, policija pa napad obravnava kot teroristično dejanje. Napadalec je prestopil v islam in je bil pod drobnogledom policije zaradi suma, da se je radikaliziral.

Tovrstno nasilje je na Norveškem izjemno redko, gre za drugo največje število smrtnih žrtev po terorističnem napadu skrajnega desničarja Andersa Behringa Breivika, ki je pred desetimi leti v Oslu in pozneje na otoku Utoya pobil 77 ljudi, med njimi največ najstnikov, ki so se tam udeležili tabora podmladka laburistične stranke.