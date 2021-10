Sakašvilija so priprli v začetku meseca, tik pred lokalnimi volitvami, ko se je vrnil iz izgnanstva v Ukrajini. Vodja glavne opozicijske stranke Združeno nacionalno gibanje je zatem razglasil gladovno stavko in zdravniki so že opozorili, da se bojijo za njegovo zdravje.

53-letni nekdanji gruzijski predsednik je bil sicer leta 2018 v odsotnosti obsojen na šest let zapora zaradi obtožb zlorabe položaja. Sam obtožbe zanika, a se je vmes vendarle umaknil v Ukrajino. Od tam pa se je v začetku oktobra vrnil v domovino, kjer so ga takoj prijeli.

Ta akcija sicer ni prinesla zmage njegovi stranki na lokalnih volitvah, kjer je znova slavila vladajoča stranka Gruzijske sanje pod vodstvom predsednika Bidzine Ivanišvilija. Prejela je več kot 46 odstotkov glasov, Sakašvilijeva pa nekaj več kot 30. Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so sicer ocenili, da so bile sobotne volitve "zaznamovane z razširjenimi in doslednimi obtožbami o ustrahovanju, kupovanju glasov, pritiskih na kandidate in volivce ter neenakih konkurenčnih pogojih".

Sakašvili je zatem Gruzijce pozval k mobilizaciji proti Ivanišviliju in vladajoči oblasti in današnji protesti so eni največjih doslej. Po poročanju gruzijskih medijev so v Tbilisi prišli Sakašvilijevi podporniki iz vse države. V središču mesta pa so jih pričakale tudi številčne enote policistov, opremljenih za boj z izgredniki, poroča AFP.

Na demonstracijah v gruzijski prestolnici je množica zahtevala predvsem izpustitev Sakašvilija iz zapora. Zbrani so vzklikali njegovo ime in mahali z gruzijskimi zastavami. Zbrane je med drugim nagovoril tudi Sakašvilijev odvetnik Nika Gvaramia in prebral Sakašvilijev poziv k zamenjavi oblasti. "Gruzija se mora vrniti na prozahodno pot in postati svetilnih demokracije, reform in razvoja," je sporočil.