Potem ko so imeli košarkarji Cedevite Olimpije od začetka lige ABA tri tedne razkošja, saj so se lahko med tednom posvečali le treningom, se z naslednjim tednom to končuje. Vrata bo namreč odprl evropski pokal, tekmovanje, v katerem so Ljubljančani lani prišli v drugi del in bili z nogo in pol že v četrtfinalu, a se je Virtus iz Bologne čudežno rešil poraza v Stožicah, na zadnji tekmi pa zmajem ni uspelo na kolena spraviti Budućnosti. Tokratni cilj je nadgradnja lanskega dosežka, evropsko sezono pa bodo košarkarji trenerja Jurice Golemca odprli v torek ob 21. uri na gostovanju pri Gran Canarii.

Slovenski ljubitelji košarke si bodo podčrtali predvsem dva datuma – 10. november, ko bo v Stožicah gostoval Ulm, ki ga vodi slovenski trener Jaka Lakovič, ter 30. marec, ko se bosta v Ljubljani z Valencio mudila Klemen Prepelič in Mike Tobey. Od slovenskih predstavnikov bosta v drugokakovostnem evropskem tekmovanju nastopala še Gregor Glas (Partizan) in trener Andrej Urlep, ki je še četrtič prevzel vodenje poljskega Slaska iz Vroclava. Dejstvu, da Olimpija večino gostujočih parketov v skupini B že pozna, trener Jurica Golemac ne namenja velikega pomena. »Dvorane ne igrajo vloge. Pomembni so trenerji in igralci. Virtus je zamenjal trenerja, Budućnost in Bourg tudi… Vse ekipe so nove. Mi imamo šest novih igralcev, drugačen sistem igre.«

V novi sezoni bo tekmovanje potekalo v spremenjenem formatu. V evropskem pokalu bo nastopalo 20 moštev, ki bodo razdeljena v dve skupini po 10 ekip. V drugi del tekmovanja bo iz vsake skupine napredovalo po osem ekip, ki se bodo pomerile v sistemu, kjer bo o preboju v naslednji krog odločala zgolj ena tekma. Gostiteljica bo tista ekipa, ki bo imela v rednem delu boljše razmerje zmag in porazov. Zanimivo je, da je žreb skupin Olimpiji namenil kar nekaj starih znancev iz lanske sezone. S kar šestimi od devetih ekip se Ljubljančani dobro poznajo. V prvem delu sezone 2020/21 so igrali proti Gran Canarii (zmaga doma in poraz v gosteh), Promitheasu (zmagi) in Bursasporju (zmagi), v drugem pa proti Virtusu iz Bologne (poraza), Budućnosti (zmaga doma in poraz v gosteh) ter Bourgu (zmagi).

Izstopata Valencia in Virtus

Olimpijina skupina B je sicer po kakovosti močnejša od skupine A. Ljubljančani se bodo med drugimi morali pomeriti proti moštvoma, ki povsem odkrito računata na končno zmago – lanskemu polfinalistu tekmovanja Virtusu in Valencii, ki je zadnji dve sezoni igrala v evroligi. »Ekipe so sestavile zasedbe in zdaj je jasno, da je naša skupina veliko bolj zahtevna od druge. Niti ene slabe ekipe ni od desetih. Velik uspeh bo, če pridemo v drugi del. Vse ekipe so dvignile proračune. Valencia in Virtus imata evroligaške finance in moštvi. Ni niti enega avtsajderja, kot so v skupini A Hamburg, Lietkabelis in Slask. Pri nas je kot deseta ekipa prišla Venezia, finalist italijanskega prvenstva, kar pove vse. Bodo pa tekme zelo atraktivne in privlačne za gledalce. Če bomo zdravi, se lahko kosamo z vsemi, o tem sem prepričan, in pričakujem, da bomo prišli v drugi del,« razmišlja Golemac.

Da bo letošnja sezona evropskega pokala za Olimpijo zelo naporna, a po drugi strani sila zanimiva, se strinja tudi kapetan zmajev Jaka Blažič. »Kar nekaj atraktivnih nasprotnikov imamo v skupini. Favoriti so Valencia, Virtus in Gran Canaria. Potem pa so preostale ekipe, ki so na visoki ravni, a nimajo take individualne kakovosti kot prej omenjene ekipe. Imamo možnosti za drugi del, sploh če nas bodo na domačih tekmah podpirali navijači v velikem številu.«