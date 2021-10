V Kongresni palači v Parizu si je včerajšnjo predstavitev Toura 2022 za moške in ženske (od 24. do 31. julija, osem etap, 1029 kilometrov) ogledalo okoli 10.000 ljudi. Med posebnimi povabljenci na predstavitvi, ki jo je vodil direktor dirke Christian Prudhomme, je bil tudi slovenski kolesar Tadej Pogačar, dvakratni zaporedni kralj Toura v letih 2020 in 2021. Njegovega glavnega tekmeca Primoža Rogliča v francoski prestolnici včeraj ni bilo (predstavitev je spremljal na daljavo), saj ga danes čaka še eno zelo pomembno opravilo – slovesna poroka z dolgoletno srčno izbranko Loro Klinc.

Na 3328 kilometrov dolgi dirki s tradicionalnimi 21 etapami bo sedem po profilu hribovitih, po šest gorskih in ravninskih ter dva kronometra. Tour se bo naslednje leto začel tam, kjer bi se moral že letos, a je bil start zaradi pandemije koronavirusa in evropskega prvenstva v nogometu prestavljen v francoski Brest. Leta 2022 bo kolesarska karavana krenila na dolgo in težko pot 1. julija v Köbenhavnu na Danskem s 13 kilometrov dolgim kronometrom, ta država pa bo pred prvim prostim dnevom – izjemoma bodo skupno kar trije prosti dnevi – gostila še drugo in tretjo etapo. S četrto etapo se bo dirka preselila na ozemlje Francije, kjer tekmovalce med drugim čakajo tudi legendarne granitne kocke, ki so zaščitni znak enodnevne klasike (enega petih spomenikov) Pariz–Roubaix, spopad z delom Severnega pekla v Arenberškem gozdu pa bo v enajstih odsekih dolg 19,4 kilometra.

Spet Planota lepih deklet Po šesti etapi s startom v belgijskem Bincheju in ciljem v francoskem Longivyju se bo sedma etapa končala na sloviti Planoti lepih deklet (Planche des Belles Filles), kjer je lani Pogačar na zaključnem vzponu dolžine 5,9 kilometra in s povprečnim naklonom 8,5 odstotka s fantastično predstavo poskrbel za epski preobrat v boju za zmago na Touru. Do predzadnje etape vodilni Roglič (v skupnem seštevku je imel 57 sekund prednosti pred drugouvrščenim rojakom) je na 36 kilometrov dolgem kronometru s ciljem na Planoti lepih deklet na petem mestu pridelal minuto in 56 sekund zaostanka za Pogačarjem, izgubil rumeno majico na dirki vseh dirk, Tadej pa je naslednji dan potrdil prvo skupno zmago na Touru. Naslednje leto bo ciljni vzpon na planoto še težji: dolg bo sedem kilometrov in bo imel povprečni naklon devet odstotkov. Trasa bo poleg Danske in Belgije obiskala tudi Švico, nato pa prihajajo Alpe z najmanj dvema vrhuncema. V enajsti etapi bo končni cilj na najvišji točki Toura 2022 – na prelazu Granon z 2413 metri nadmorske višine in s kar 16-kilometrskim zaključnim vzponom, ki je francosko pentljo prvič in doslej tudi zadnjič gostil pred 35 leti. Naslednji dan, 14. julija, na praznični dan Bastilje, se bodo kolesarji spopadli še z enim gorskim velikanom. Po štirih letih se namreč v spored dirke vrača legendarni in zlovešči Alpe d'Huez (1850 metrov), s katerim se je karavana v dosedanji zgodovini borila že 24-krat, zelo zahteven in strm vzpon pa dodatno otežuje še 21 serpentin.

Po sledeh Jamesa Bonda Zadnji teden bo v veliki meri v znamenju Pirenejev, na dveh gorskih etapah v dveh dneh (20. in 21. julij) pa bosta tudi zelo zahtevna cilja na Peyragudesu in Hautacamu. Prvi del pirenejske drame bo v 17. etapi na neverjetno strmi – kar 25-odstotni naklon – letališki stezi pod vrhom Peyragudesa, kjer so snemali tudi film o slovitem agentu 007 Jamesu Bondu z naslovom Jutri nikoli ne umre. Peyragudes je bil v programu Toura nazadnje leta 2017 (etapno zmago si je takrat privozil domači matador Romain Bardet), že naslednji dan pa preživele čaka Hautacam, ki je bil nazadnje v vlogi gostitelja leta 2000. Pred 21 leti je etapni skalp dobil Američan Lance Armstrong, ki pa so mu kasneje zaradi dopinških grehov vzeli vseh sedem zaporednih skupnih zmag na Touru med letoma 1999 in 2005. Na včerajšnji predstavitvi trase za leto 2022 je bil v središču medijske pozornosti seveda slovenski šampion Tadej Pogačar. Sloviti francoski časnik L'Equipe mu je namenil celostransko naslovnico in večstranski intervju, po koncu predstavitve pa je Tadej Pogačar takole ocenil traso: »Vsekakor je spet zanimiva od prve do zadnje etape. Sprinti, bočni veter, kocke, kratki, dolgi in strmi vzponi – to bo res popoln Tour.«