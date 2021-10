Moški, ki ga je leta 2017 v Hrastniku hudo napadel pes, se je na sodišču poravnal s Kristanom in Mojco Rešetar, lastnikom živali in njegovo mamo. Tožil ju je za dobrih 131.000 evrov odškodnine in 300 evrov mesečne rente do konca življenja. Dogovori so potekali za zaprtimi sodnimi vrati, tako da ni jasno, za kakšno vsoto so se poravnali. Tožnik je povedal le, da (glede na premoženjsko stanje toženih) za precej nižjo, kot se je glasil tožbeni zahtevek.

Mojca Rešetar je tistega novembrskega dne vzela v varstvo sinovega psa pasme staffordshirski terier in ga pred domačo hišo v Hrastniku privezala za drevo. S prešibko verigo oziroma vrvjo, tako da se je strgal in začel prosto sprehajati po ne povsem ograjenem dvorišču. Najprej je napadel psa, ki je pritekel mimo, nato pa še takrat 64-letnika, ki je prišel mimo s svojim psom na povodcu. Močno ga je ogrizel. Poškodoval ga je po obeh podlahteh, dlaneh in prstih, zlomljen je imel tudi sklep. Ob napadu mu je priskočil na pomoč naključni mimoidoči, ki je psa najprej poskušal spraviti stran z vejo, vendar žival roke ni izpustila. Več uspeha je imel s kladivom, po katero je stekel v avto in z njim pobesnelo žival dvakrat udaril. A se pes še ni umiril, še naprej je bil napadalen, tako da ga je na koncu policist ustrelil. Kot se je izkazalo, je že prej kazal znake agresije, med drugim je napadel psa in mu natrgal uho. Poškodovani moški je bil več kot dva meseca nezmožen za delo, sicer pa bo na rokah, še posebej na desni, čutil dolgoročne posledice.

Proti lastniku psa in njegovi mami je stekel tudi kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti iz malomarnosti. Za Mojco Rešetar so že speljali predobravnavni narok, na katerem je kaznivo dejanje priznala in dobila pogojno kazen desetih mesecev zapora s triletno preizkusno dobo. Kot je takrat povedal sodnik, se je napadenemu opravičila že v bolnišnici. Kdaj bodo o priznanju krivde vprašali sina, še ni znano. mfr