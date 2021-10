Toksično drevo Olaja in Hojsa zori zastrupljene sadeže

Za vse, ki zadnje leto in pol spremljamo dogajanje v slovenski policiji, predvsem v njenem vrhu in na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), je bilo parlamentarno zaslišanje štirih visokih uslužbencev policije, ki so za aktualno oblast bili ali postali moteči, hkrati osvežujoče in skrb zbujajoče. Končno smo dočakali, da so omenjeni smeli spregovoriti o okoliščinah svojih kazenskih premestitev, saj smo se pred tem lahko zanašali le na neuradne informacije. Policisti morajo namreč za vsak svoj nastop v javnosti izprositi dovoljenje pri vodstvu policije, to pa jim dovoljenja seveda ne želi odobriti za to, da bi medijem razlagali o spornem ravnanju vodstva. V državnozborski preiskavi jim vodstvo tega ne more preprečiti, saj za zaslišane veljajo podobna pravila kot za pričanje pred sodiščem. Dolžni so govoriti resnico, kriva izpovedba pa je kaznivo dejanje.