V času do pravno-formalne razglasitve epidemije 12. marca lani so po besedah Pirnatove na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pridobivali relevantne podatke različnih javnozdravstvenih mednarodnih institucij in jih posredovali različnim deležnikom. Prav tako so pripravljali priporočila ukrepov in navodila za različne skupine ljudi. Pirnatova je pojasnila, da so veliko pozornosti namenili tudi pravilni komunikaciji ukrepov in priporočil.

Predsednica preiskovalne komisije Suzana Lep Šimenko (SDS) je Pirnatovo vprašala, zakaj je bila v Sloveniji epidemija razglašena šele 12. marca lani, medtem ko je Italija že 31. januarja lani zaradi koronavirusa razglasila izredne razmere. Pirnatova je spomnila, da smo v Sloveniji prvi primer okužbe s koronavirusom zabeležil 4. marca 2020. »Vse do takrat pa ne, kljub testiranju ljudi,« je dejala. Zato po njenih besedah podlage za razglasitev epidemije pred tem ni bilo. To pa ne pomeni, da se ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja koronavirusa niso izvajali, je še poudarila.