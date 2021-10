Zimska olimpijska sezona je pred vrati. Na današnji dan, ki zaznamuje 30-letnico delovanja Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, je do prve tekme, tradicionalnega alpskega smučarskega uvoda na ledeniku Rettenbach nad Söldnom, le še osem dni. Zimski športniki vseh disciplin Smučarske zveze Slovenije so se včeraj zbrali v Planici, kjer so predstavili cilje v tej sezoni. Večina jih je vezana predvsem na februarske olimpijske igre v Pekingu, kjer bo smučarska zveza po osmih letih znova osamljena predstavnica, saj se hokejska reprezentanca tokrat na Kitajsko ni uvrstila. V jesenskem vzdušju idiličnega okolja nordijskega centra so od najboljših športnikov zaradi obveznosti manjkali alpski smučarji v tehničnih disciplinah, smučarska tekačica Anamarija Lampič in dvakratna smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec.

»Današnji dan je lep primer, ki kaže, kako je slovensko smučanje pomembno v športnem in družbenem prostoru. Izzive nadležnega virusa smo uspešno premagali. Zdaj si želimo uspešne sezone brez poškodb z vrhuncem v Pekingu,« je uvodoma dejal podpredsednik SZS ter novi predsednik uprave Športne loterije Luka Steiner. Direktor SZS Uroš Zupan je kot drugi govorec pripomnil, da je smučarska zveza ena redkih, ki za svoje športnike skrbi 365 dni na leto. »Ob tej priložnosti se zahvaljujem 110 trenerjem, njihovim pomočnikom, funkcionarjem ter zaposlenim v pisarnah, ki skrbijo, da naše delo poteka po planu,« je pristavil Zupan.

Lanišek želi postati najboljši Čez dober mesec dni bodo v Nižnem Tagilu v Rusiji novo sezono odprli smučarji skakalci, skakalke pa se bodo na istem prizorišču predstavile teden dni kasneje. V moški konkurenci bo najboljšo uvrstitev iz minule zime branil Anže Lanišek, ki pravi, da vedno poskuša biti najboljši: »Treniramo na polno in priprave potekajo zelo dobro.« V boju za najvišja mesta bodo tudi slovenske skakalke, ki bodo prehod v novo leto preživele na Ljubnem ob Savinji, kjer bo silvestrski program svetovnega pokala. »Prav nestrpno že pričakujemo nove tekme,« je povedala Nika Križnar. Dodala je: »Med pripravami bo treba izboljšati tehniko skokov. Menim, da sem na pravi poti, da bo sezona uspešna. Vrhunec bodo olimpijske igre v Pekingu, ki jih komaj čakamo.« Konec novembra prinaša začetek novega poglavja tudi za smučarske tekače in tekačice. Prva slovenska zvezdnica tega športa Anamarija Lampič, ki je bila lani razglašena za športnico leta, bo napadala nove vrhunske dosežke. V paru z Evo Urevc sta februarja na ekipni preizkušnji osvojili bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Eva Urevc pravi, da želi izboljšati tudi dosežke v posamični konkurenci: »Delam za to, da bo to moja najboljša zima.« Miha Šimenc se je iz Planice odpravil v Italijo, kjer se bodo smučarski tekači naslednjih deset dni pripravljali na ledeniku. Po sklepnem delu priprav na domačih tleh bo premiera svetovnega pokala potekala v Ruki na Finskem.

Svež veter med biatlonci Slovenski biatlonci so pred novo zimo ostali brez domače tekme svetovnega pokala na Pokljuki, kjer je nazadnje potekalo svetovno prvenstvo. V moški reprezentanci je zapihal svež veter, saj je trenerja Uroša Velepca zamenjal Janez Marič. Prvi zvezdnik reprezentance ostaja Jakov Fak, ki meri na vrhunske uvrstitve v svetovnem pokalu, svojo priložnost za odmeven dosežek bo iskal tudi v olimpijskem Pekingu. »Moja želja je, da bi vsako zimo izboljševal rezultate, a z leti je to vse težje. Če lahko na tekmovališču zadovoljim svoje ambicije, je šport veliko lepši. Že na začetku sezone želim biti konkurenčen najboljšim,« pravi 34-letni Jakov Fak. Slovensko žensko reprezentanco bo še naprej vodila Andreja Mali. Visoko želi poseči Polona Klemenčič, ki se je na poletnem svetovnem prvenstvu uvrstila na stopničke. »Priprave potekajo po načrtih. Posvečam se predvsem izboljšavam v streljanju,« je razložila Polona Klemenčič. Dovolj motivacije za nadaljevanje športne poti je zbral 37-letni deskar na snegu Žan Košir, ki pravi, da mu izkušnje pomagajo, da vztraja na deski. »Očitno še nisem dosegel vsega, da bi zaključil kariero. Ker dve leti nisem tekmoval, sem ogromno izgubil, a priprave potekajo, kot sem si zamislil. Pogoji na ledenikih so odlični, med sezono pa bom moral paziti, da si bom vzel dovolj časa za počitek,« meni Žan Košir, ki ga v začetku marca 2022 čaka domača tekma na Rogli.