Pismo in pobude gospe Hren pozdravljam in ji pozitivno odgovarjam preko krajšega opisa rešitev, ki jih prinaša zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki ga bodo po skorajšnjem sprejemu na vladi dobili v potrjevanje poslanci državnega zbora. Veseli me, da so zakonske rešitve odsev pobud gospe Hren, in želel bi si, da so tudi odsev zavedanja širše javnosti, saj se dejansko zmanjševanje odpadkov prične pri vsakem izmed nas, pri preprečevanju odpadkov. Ta rešitev v obrnjeni piramidi ravnanja z odpadki, ki je temelj ZVO-2, predstavlja najširši in najpomembnejši del:

1. preprečevanje

2. ponovna uporaba

3. recikliranje,

4. drugi postopki predelave,

5. odlaganje.

ZVO-2 razblinja dosedanje dileme glede meril za prenehanje statusa odpadka ter predstavlja temeljni okvir za krožno gospodarstvo. Prenehanje statusa odpadka ima pomembno prednost glede na monosežig oziroma termično obdelavo. Pri tem je izločitev fosforja nujna. S tem ukrepom skladno z obrnjeno piramido ravnanja z odpadki ministrstvo odločno daje prednost predelavi blata v kompozit pred možnostjo monosežiga.

Z novim ZVO-2 se bo poleg omenjene tematike in prenosa celovite ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti zlasti vplivalo na povečanje odgovornosti ravnanja zbiralcev in obdelovalcev odpadkov, saj bo eden od pogojev za opravljanje dejavnosti tudi lastništvo zemljišča in naprave, s čimer bo lahko v primeru nastanka okoljske škode država posegla v njihovo premoženje in s tem poplačala sanacijo ali vsaj del sanacije.

Prenehanje statusa odpadka na podlagi recikliranja odpadkov ima po hierarhiji ravnanja z odpadki, ki po direktivi o odpadkih določa prednostni vrstni red ravnanja z odpadki, že v osnovi pomembno prednost glede na monosežig oziroma termično obdelavo. Vendar pa je pri tem treba upoštevati tudi druge vidike, ki zagotavljajo najboljši izid za okolje. Med te se uvrščajo zlasti način uporabe proizvoda, proizvedenega pri recikliranju odpadkov, ter njegovi vplivi na okolje.

V nadaljevanju pojasnjujem konkretna vprašanja gospe Hren.

1. Zakaj prednost sežigu odpadnega blata?

Naj odločno poudarim, da ministrstvo ne daje prednosti monosežigu blata, temveč predelavi blata v kompozit, kot določa tudi obrnjena piramida ravnanja z odpadki. Odpadno blato iz komunalnih čistilnih naprav predstavlja organsko aktiven odpadek, ki ga sestavljajo odmrli mikroorganizmi, ki so hrana za druge patogene organizme, in vsebuje določena kemična onesnaževala, zaradi česar je njegovo recikliranje v proizvode omejeno in specifično. Je pa tudi bogato s fosforjem, katerega svetovne zaloge hitro upadajo, zato je zanimiv tudi za recikliranje fosforja. Najverjetneje bo naslednje obdobje prineslo razvoj novih tehnik za recikliranje fosforja iz odpadnega blata. V trenutnem stanju razvoja teh tehnik pa je monosežig odpadnega blata ena od faz recikliranja fosforja, zato takšnega sežiga ni mogoče obravnavati kot sežig, pač pa kot del snovnega reciklirnega postopka. Ocenjujemo, da bi uvedba monosežiga vsaj za del odpadnega blata lahko prispevala k razvoju druge faze, to je izločanju fosforja iz pepela po izvedenem monosežigu.

2. Zakaj se ne odločite za postopek predelave odpadnega blata?

Kot minister sem ravno z namenom predelave vztrajal pri ustrezni dopolnitvi ZVO tako, da bo z ZVO-2 podala ustrezne zakonske podlage za predelavo odpadnega blata. Odločitev za postopek predelave odpadnega blata je sicer na strani obdelovalca odpadka. Ministrstvo nato preverja vsa dejstva, ki jih vlagatelj predstavi v vlogi, ter odloči o dopustnosti predelave glede na to, ali izpolnjuje vse zakonodajne pogoje.

3. Pri sežigu blata je potrebno energetsko potratno sušenje blata, zakaj izbirate to možnost?

Za sežig blata predhodno sušenje ni nujno.

4. Zakaj sežig, ki je vir toplogrednih izpustov?

Vir toplogrednih izpustov ni le sežig, temveč tudi biološko razgradljiva organska snov, še zlasti v anaerobnih pogojih, v katerih lahko tudi dolgoročno prihaja do tvorbe metana, ki ima bistveno višji toplogredni potencial kot plini, ki nastajajo pri sežigu. Glede na specifiko vira nastanka odpadnega blata in njegovih lastnosti je o vrsti njegove obdelave ter o želenem rezultatu obdelave in s tem povezanih vplivih na okolje treba razmišljati od primera do primera.

5. Zakaj vodite aktivnosti tako, da bi sežig odpadnega blata bil gospodarska javna služba občin?

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Izvajalec javne službe, ki je upravljalec komunalne čistilne naprave, opremljene za obdelavo blata, mora za blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, zagotoviti obdelavo.

V ZVO-2 z načeloma »onesnaževalec plača« in »proizvajalčeva razširjena odgovornost« vpeljujemo pravičen in okolju prijazen sistem. Kot minister si želim, da bi tako, kot ste bistvene rešitve prepoznali vi, te prepoznala tudi širša javnost, predvsem pa v tem trenutku odločevalci, torej poslanci v državnem zboru RS.

Mag. Andrej Vizjak

minister za okolje in prostor