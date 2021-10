Pogajalski delegaciji Združenega kraljestva in evropske komisije sta v ponedeljek in torek v Bruslju začeli prvi krog pogovorov za dosego sporazuma o statusu Gibraltarja po brexitu. Evropski, britanski in gibraltarski funkcionarji so na začetku obravnavali tehnična vprašanja brez vpletanja političnih zadev, je sporočila gibraltarska vlada. Dogovorili so se za sestanke na tri tedne, vsakič drugje, enkrat v Bruslju, drugič v Londonu, tja do sredine decembra, ko naj bi dosegli sporazum.

Bojazen pred vplivom vprašanja Severne Irske Pogovori bi morali bolj ali manj slediti smernicam, določenim v protokolu, ki sta ga 31. decembra 2020 sklenili španska in britanska vlada, kar naj bi jim olajšalo delo. Vendar v evropski komisiji dvomijo, da jim bo do konca leta uspelo doseči sporazum, ker odnosi med Londonom in Brusljem niso najbolj konstruktivni, zlasti kar zadeva občutljivo vprašanje Severne Irske. Španija, ki je neposredno zainteresirana za ureditev statusa Gibraltarja, pa je zaskrbljena zaradi človeka, ki je zadolžen za vodenje teh pogajanj. To je podpredsednik evropske komisije, zadolžen za medinstitucionalne odnose, Slovak Maroš Šefčovič, ki vodi tudi pogovore z Londonom o Severni Irski oziroma protokolu, ki je po brexitu uredil njen status, okoli njega pa se zdaj precej zapleta. Madrid se zato boji, da bi severnoirska problematika lahko kontaminirala in zapletla pogajanja o Gibraltarju, ki so načeloma precej enostavnejša.

Začasna rešitev za 15.000 delavcev Lani na silvestrovo sta Bruselj in London podpisala protokol o brexitu, a ta ni vključeval britanske kolonije Gibraltar. Njegov status je bil po šestmesečnih pogajanjih začasno rešen z ločenim sporazumom med Madridom in Londonom. Šlo je za izhod v sili, brez katerega bi bilo ekonomsko ogroženih 15.000 španskih delavcev, ki hodijo vsak dan v Gibraltar na delo. Britanska kolonija je z začasno rešitvijo ostala znotraj schengenskega območja, kar je še naprej zagotavljalo prosti pretok ljudi in blaga, njenim prebivalcem, ki jih je več kot 30.000, pa svobodno potovanje brez potnega lista po 27 evropskih državah. V zameno je evropska mejna agencija Frontex tista, ki preverja potnike na tamkajšnjem letališču in v pristanišču oziroma na zunanji meji, Španija pa nadzira delo Frontexa. Pri tem potrebujejo Britanci z Otoka za vstop na ozemlje Gibraltarja potni list, državljani nekaterih tretjih držav pa vizum, ki ga izdaja španski urad oziroma španska mejna kontrola.