Popolno razmejevanje poklicnega in zasebnega življenja ni enostavno, pravi Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Plastika Skaza: »Možgani so vedno v teku in na preži. Moje načelo je, da sem čim bolj produktivna v službi, a se včasih tudi ob večerih ne morem upreti kakšnemu članku ali izobraževanju. Z nekaj discipline, organiziranosti in odgovornosti tako dnevno uspešno usklajujem svoje poklicne in družinske obveznosti. Na srečo tudi delam v podjetju, ki mi omogoča zelo fleksibilen delavnik.«

Da je pri ločevanju zasebnosti in službe uspešna, pa pravi Mia Lesjak, tehnologinja v oddelku brizganja plastike v podjetju BSH Hišni aparati. To pripisuje predvsem nuji po razmejevanju časa, saj se po zaključenem delavniku doma prelevi v upravljalko domače kmetije. »Poleg klasičnega gospodinjstva, skrbi za otroke, hrano in oblačila, usklajujem še vsa opravila, ki jih zahteva upravljanje kmetije. Takšen način dela in življenja zahteva, da službeno delo opravljam samo v službi in domače delo samo doma. Kar ne pomeni, da v popoldanskem času ne pomagam pri kakšni nenadni službeni težavi ali da kakšnega obrazca za štipendijo ne izpolnim v službi. Pa tudi kakšno pivo po službi prinese harmonijo med sodelavci.«