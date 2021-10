Nepreslišano Bogomir Kovač ekonomist

Pri češkem premierju Babišu je bilo razkritje dokumentov pomemben jeziček na volitvah, kar kaže, da so v sodobni družbi ljudje vse bolj občutljivi za nepošteno skrivanje bogastva pred davki, saj je to eden glavnih razlogov za vse večjo in vse bolj nevzdržno neenakost v svetu. Tudi politiki se bodo morali zavedati, da to očitno lahko ima politične posledice in da svojega početja ne morejo skriti in ustaviti informacij o tem. Drugače od čeških volilcev, ki so se zaradi razkritja obrnili proti Babišu, se je bati, da je pri nas število raznih kršitev, ki jih je zakrivila sedanja oblast, že tako veliko, da postajamo manj občutljivi za njeno pridobivanje samih premoženjskih koristi. Skrbi me, da glede tega ni dovolj jasnih reakcij javnosti. Nedeljski dnevnik