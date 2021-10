Pisanje generalnega direktorja na socialnem omrežju twitter je po mnenju sveta Policijskega sindikata Slovenije v nasprotju z 22. členom kolektivne pogodbe za policiste in v nasprotju z določili 4. in 9. člena kodeksa policijske etike. In tudi pogodbe o zaposlitvi, ki zavezuje k spoštovanju kodeksa. Zato so danes v sindikatu te objave najostreje obsodili.

Olaj nima zaupanja in ne vliva občutka nepristranskosti pri vodenju policije

Svet Policijskega sindikata Slovenije je danes še zavrnil neprimeren poskus poosebljanja sindikata s predsednikom Rokom Cvetkom. »Policijski sindikat Slovenije je samostojna, demokratična, prostovoljna, nestrankarska, interesna organizacija zaposlenih v Policiji, ministrstvu za notranje zadeve, v drugih državnih organih in v lokalnih skupnostih, v katerih ima reprezentativnost. V njej člani organizirano, preko sindikalnih organov in svojih predstavnikov, v skladu s programom in statutom, uveljavljajo in varujejo svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge interese. Gospod Anton Olaj je zaradi uradnega dopisa Policijskega sindikata Slovenije povsem neupravičeno, neutemeljeno in osebno napadel predsednika Roka Cvetka. Generalni direktor policije bi mogel in moral vedeti, da dokumenti Policijskega sindikata Slovenije predstavljajo akt delovanja sindikata in zato izražajo voljo in interes članstva,« so poudarili v policijskem sindikatu.

Svet Policijskega sindikata Slovenije je ugotovil, da »Anton Olaj ne uživa potrebnega zaupanja in ne vliva občutka nepristranskosti pri vodenju policije. Prav tako se ugotavlja, da je s svojimi dejanji, odločitvami in javnimi opredelitvami Policiji povzročil nepopravljivo škodo, katera se odraža v hudem padcu ugleda policistov, in načetem dostojanstvu vseh zaposlenih v Policiji.« Nato so še omenili dejstvo, da Olaj ni ravnal v skladu z 31. členom zakona o policiji, da bi zaščitil organizacijsko integriteto policije in s tem tudi osebnostno integriteto zaposlenih takrat, ko je minister za notranje zadeve Aleš Hojs policistke in policiste razžalil in jih označil za lenuhe in mevže.

Zaradi vsega naštetega je svet Policijskega sindikata Slovenije generalnemu direktorju policije danes predlagal, naj odstopi s položaja generalnega direktorja policije. S tem bi policistke in policiste razbremenil očitkov o politizaciji in jim tako omogočil povrnitev ugleda in dostojanstva ter ponovno vzpostavitev potrebnega zaupanja do državljanov.

Sporni twitt objavljamo spodaj: