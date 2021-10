V v meglo zaviti Zoisovi ulici na Viru pri Domžalah je bilo danes zjutraj mirno. Tišino je prekinil le kakšen osamljen avto, gospa na sprehodu s psom in trije forenziki, katerih prisotnost je dajala vedeti, da se je dan prej tam zgodilo nekaj hudega. »Žalostno, res žalostno,« je tragedijo, smrt očeta Draga V., ki naj bi ga ustrelil sin z enakim imenom, nato pa sodil še sebi, na kratko opisala ena od sosed. Kaj več ni vedela in želela povedati.

V Policijski upravi Ljubljana so v sredo proti večeru potrdili prijavo streljanja: »Policisti so ob prihodu na kraj dogodka v stanovanjski hiši odkrili dve pokojni osebi.« Zaradi poteka intenzivne kriminalistične preiskave več informacij niso mogli posredovati niti danes. »Policisti so našli dve moški trupli, ranjeni s strelnim orožjem. Okoliščine kažejo, da je 44-letnik ustrelil 71-letnega moškega, svojega sorodnika. Po dejanju je sodil še sebi. Na kraju streljanja so policisti našli puško, katere izvor še iščejo,« je bil redkobeseden vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Policijski upravi Ljubljana Valter Zrinski. O motivu je še prehitro govoriti, možnost prisotnosti tretje osebe na kraju pa je policija izključila.

Policija je klic prejela šele okoli pol šestih zvečer, a se je dramatičen dogodek po navedbah sosedov zgodil že nekaj ur prej. »Bilo je petnajst minut do treh, z otrokom sem bila zunaj. Nekaj sem slišala, a nisem vedela, kaj je bilo. Sosed je takrat menjaval peč, mislila sem, da mu je padla na tla. Dvakrat,« je povedala soseda, ki pa družine ni dobro poznala. Znala je povedati, da je v hiši, v kateri se je življenje končalo za očeta in sina, mlajši Drago zadnje mesece, odkar je umrla mama Ivica, živel sam. Oče se je preselil v Zagorico pri Rovah.

»Stari Drago se je v sredo s svojim mercedesom pripeljal pred hišo in šel v garažo. Pet minut zatem so se slišali streli. Tup. Tup. Tup. Prvi trije so morali priti iz nečesa doma narejenega. Zadnji je zvenel, kot bi prišel iz navadne pištole,« je o krvavem dnevu spregovoril sosed Brane . »Veste, pri njih je neprestano nekaj pokalo in se streljalo,« se je med pogovorom naslonil na metlo, s katero je z dvorišča virškega športnega parka pometal odpadlo jesensko listje. Kar niti ne čudi. Štiriinštiridesetletni sin Drago je bil puškar, poklica se je izučil v Borovljah, pod vznožjem Ljubelja, kjer je obiskoval poklicno srednjo in višjo strokovno poklicno šolo za puškarje, ki so jo lani po 140 letih preselili v Celovec. Ko je končal šolo, so doma odprli samostojno podjetje, puškarstvo. Ker so bili vajeni različnih pokov ob vseh mogočih urah, oče in sin sta namreč večkrat preizkušala kakšno orožje, ki sta ga izdelala, nobeden od sosedov sprva sploh ni pomislil, da se je zgodilo kaj groznega. »Najprej ni nihče klical policije. Situacija se nam je zdela čudna šele potem, ko smo videli, kako zelo dolgo so bila odprta vrata v garažo. To se ni še nikoli zgodilo,« je povedal sogovornik. Policija je klic tako prejela šele več kot dve uri in pol po tistem, ko so po vasi odjeknili streli.

Doma se je počutil kot hlapec

Družina se je držala bolj zase, a so sosedi vedeli, da v njej že zelo dolgo nekaj ni v redu. »Tukaj živim že dvajset let, pa sem gospo Ivico videl trikrat,« je povedal še en sosed. »Stari Drago jih je teroriziral in nadzoroval, mislim, da gospa ni smela velikokrat ven,« je dodal. Kaj veliko naokrog ni hodil niti sin Drago, oba naj bi imel oče bolj ali manj zaprta v hiši. Kakšni so bili sosedski odnosi oziroma kako zelo se je družina osamila, pove že dejstvo, da sosedi najprej sploh niso vedeli, da je gospa Ivica avgusta umrla. Da je ni več med njimi, so ugotovili šele po objavi napovedi pogreba. »Prej se nismo nikoli pogovarjali, je pa sin Drago po njeni smrti začel več hoditi okoli hiše, tudi pozdravljati nas je začel,« se spominja sogovornik Brane. Sin Drago je takrat ostal v hiši sam, a se je oče skoraj vsak dan oglasil pri njem. Prišel je izzivat, se strinjajo sosedi. »Sin je potožil, da oče hodi po strehi, da želi vdreti v hišo,« so opisali enega od domnevnih incidentov še izpred nekaj mesecev, po katerem naj bi v bolnišnico odpeljali tako mamo kot sina. Zakaj točno in v katero bolnišnico, niso želeli ugibati. »Veste, vedno je bilo kaj. Približevali se jim nismo niti zato, ker je stari Drago večkrat grozil: 'Samo stopi na mojo parcelo, pa boš mrtev,'« je še povedal sosed.

Kaj natančno se je v sredo popoldne zgodilo v garaži, sta oba Draga odnesla s seboj v grob. Morda se je prepir vnel zaradi tega, ker naj bi oče skušal prodati domačo hišo in naj bi sinu grozil z izselitvijo, kakor se govori med sosedi, morda so se izjemno skrhani odnosi med staršem in otrokom dokončno zlomili. »Sin Drago se je neprestano pritoževal čez očeta. Ves denar naj bi mu pobral, ga izkoriščal, sam pa da se je doma počutil kot hlapec,« je nekoč potarnal sosedu. Na vrata hiše so večkrat, sploh letos poleti, potrkali policisti. Enkrat naj bi celo opravili hišno preiskavo in na dvorišče prinesli ogromno orožja, povečini puške in pištole.