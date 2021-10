Policisti na območju Iga zasegli več kot 400 sadik konoplje

Kočevski policisti so v začetku tedna pri 47-letnemu osumljencu na območju Iga našli prostor, kjer je sušil rastline konoplje. Zasegli so mu več kot 400 suhih sadik prepovedane droge in pripomočke za prodajo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Policija nadaljuje z zbiranjem informacij, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami. sta