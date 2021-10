Čaputova ima na programu obiska tudi srečanji s premierjem Janezom Janšo in predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem.

Pahor in Čaputova bosta v pogovorih predvidoma obravnavala aktualne mednarodne teme, zlasti tiste, povezane z Evropsko unijo. Izmenjala bosta poglede na konferenco o prihodnosti Evrope.

Eden osrednjih poudarkov tokratnega obiska bo soočanje s podnebnimi spremembami in prehod na trajnostni razvoj. Čaputova se bo skupaj z delegacijo županov večjih slovaških mest seznanila z ravnanjem z odpadki v ljubljanski občini. Obiskala bo tudi Triglavski narodni park, kjer ji bodo predstavili načine usklajevanja trajnostnega turizma in zaščite narave. Nato bosta Pahor in Čaputova na Bledu pred Poslovno šolo Bled posadila lipo.

Slovenski predsednik in slovaška predsednica se sicer redno srečujeta. Pahor je bil na uradnem obisku na Slovaškem julija lani. S Čaputovo sta opravila tudi pogovor po video povezavi marca letos.

Odnosi med Slovenijo in Slovaško so tradicionalno dobri, prijateljski, brez odprtih vprašanj. Med državama poteka odprt dialog na vseh ravneh. Državi imata podobne zunanjepolitične prioritete in cilje. Tvorno sodelujeta tudi na multilateralni ravni, v okviru EU, zveze Nato ter regionalnih oblikah sodelovanja, so sporočili iz predsednikovega urada.