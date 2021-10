V znak nasprotovanja uvedbi covidnega potrdila za vse zaposlene so delavci v tržaškem pristanišču za petek napovedali stavko in s tem blokado pristanišča. Edino, kar lahko prepreči stavko, je odprava covidnega oziroma zelenega potrdila, je povedal predstavnik tržaških pristaniških delavcev Stefano Puzzer. Po njegovih besedah se ne bo ustavilo samo pristanišče v Trstu, ampak tudi pristanišča drugod po državi, poročajo italijanski mediji.

Predsednik uprave tržaškega pristanišča Zeno D'Agostino je napovedal, da bo v primeru stavke odstopil. Opozoril je sicer, da je v igri prihodnost pristanišča in številnih ljudi.

Pred težavami svarijo tudi v združenju avtoprevozniških podjetij Conftrasporto, saj velika večina tujih voznikov ni cepljenih ali pa so cepljeni s cepivi, ki v Italiji niso priznana. »Obstaja nevarnost, da bo v petek in soboto promet v Italiji obstal,« je povedal vodja združenja Paolo Ugge. Notranje ministrstvo je v luči napovedanih stavk in tudi protestov proti covidnemu potrdilu napovedalo poostrene varnostne ukrepe.

Pred »ogromno škodo«, ki bi jo povzročila stavka, je posvaril tudi predsednik dežele Furlanija-Julijska krajina Massimiliano Fedriga. Škode ne bi utrpelo samo tržaško gospodarstvo, ampak tudi ljudje, je izpostavil. S stavkami grozijo tudi v nekaterih drugih italijanskih pristaniščih, med drugim v mestih Genova, Neapelj in Gioia Tauro.

Potrdilo bo od petka obvezno na delovnem mestu

Covidno potrdilo, ki dokazuje, da je bila oseba cepljena proti covidu-19 ali je to bolezen prebolela ali pa ima negativni test na novi koronavirus, bo od petka v Italiji obvezno na delovnem mestu tako v javnem kot zasebnem sektorju. Tiste, ki ne bodo imeli dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, bodo morali delodajalci poslati domov brez plače. Lahko jih bodo le suspendirali, ne pa odpustili. Sporno je predvsem to, da si bodo morali ljudje poslej testiranje plačati sami.

Že doslej so morali pogoj PCT spoštovati zaposleni v zdravstvu in šolstvu, obvezen pa je bil tudi že v meddeželnem javnem prometu. Razširitev uporabe covidnega potrdila na vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju je naletela na ostro nasprotovanje med državljani.

V soboto se je več deset tisoč ljudi zbralo na protestih v Rimu, ki so jih zaznamovali izgredi. Skupine desničarskih skrajnežev so med drugim napadle stavbo, v kateri ima sedež sindikalno združenje CGIL. V spopadih je bilo ranjenih 38 policistov, prijetih pa je bilo več desničarskih skrajnežev. Protestniki so se v ponedeljek zbrali tudi v Trstu.