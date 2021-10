Tropska nevihta Kompasu, zaradi katere so se sprožili številni zemeljski plazovi in poplave, je najhuje prizadela provinci Ilocos Sur in Benguet na najbolj poseljenem filipinskem otoku Luzon.

Nevihta z obilnim deževjem in močnim vetrom je konec tedna pustošila po severu države. Zapustila jo je v sredo in oslabljena pot nadaljevala v smeri Kitajske in Vietnama. Domove je moralo zapustiti 14.900 Filipincev.

Filipine v povprečju vsako leto prizadene okoli 20 neviht in tajfunov, ki pogosto pustošijo po otoku in terjajo smrtne žrtve.