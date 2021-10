V petek bo povečini sončno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije sprva pretežno oblačno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo povečini sončno, v soboto v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad srednjo ter večjim delom zahodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta se pomika severno od Alp proti vzhodu. K nam od severa doteka nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, predvsem v krajih vzhodno od nas občasno zmerno oblačno. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v petek bo vremenski vpliv na počutje večine ljudi ugoden.