Med trte in vinske sode Degustacijski paviljon smo postavili na rob dvorišča domačije z odprtim pogledom na pobočja vinogradov, pašnikov in gozdnih zaplat. Postavljen je natančno v os vinogradniške kleti, kot vez med krajino, kjer se vinski okus razvija, in prostorom, kjer vino v sodih zori in se žlahtni. Paviljon je s čelnih strani v celoti odprt, s prostim vhodom, prehodom in pogledom na pobočja. S strani je zaprt s skoraj nevidnimi zasteklitvami, ki ga ščitijo pred močnimi vzhodnimi vetrovi. Četudi gre v resnici za precej odprt, skoraj izpostavljen prostor pod streho, pa smo predvsem z oblikovanjem unikatne lesene konstrukcije ustvarili specifičen ambient notranjega prostora.

Stičišče vrhunske arhitekture in kakovostnega vina Struktura paviljona je sestavljena iz ponavljajočih se lesenih okvirov, ki z zunanje strani ritmično povzemajo dimenzije značilne vinogradniške lope, prekrite z dvokapno rdečo streho. Notranji prostor pa je, zaradi unikatno zasnovane strešne konstrukcije, preoblikovan v ošiljeno formo, ki prostor »vleče« navzgor in mu daje skoraj duhovne dimenzije. Četudi je skoraj nemogoče in nehvaležno primerjati vinogradništvo in arhitekturo, smo si z oblikovanjem paviljona želeli podobno združiti preprostost in kompleksnost v enovito strukturo – značilnost, ki jo prepoznamo tudi pri krajevnih vinarjih.