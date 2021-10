Evropska unija je včeraj poskusila iti na roke britanski vladi in predstavila svoj predlog za drugačno izvajanje severnoirskega protokola, ki po trditvah Londona ovira in slabi trgovino med Severno Irsko in preostalimi deli Združenega kraljestva. Po novem naj bi znatno olajšali birokracijo in za štiri petine zmanjšali nadzor številnih živilskih izdelkov. »Takšno alternativno izvajanje protokola bi poskrbelo tudi za klobase,« je dejal podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič. Njegove besede so bile pomenljive, saj se je v Veliki Britaniji začelo govoriti o »vojni klobas«, potem ko bi po izteku prehodnega obdobja iz protokola morali pregledovati tudi klobase in hlajeno mesto. V bistvu je izraz postal prispodoba za širši spor Londona in Bruslja glede severnoirskega protokola.

Nekje manj nadzora, drugje več Protokol je del pobrexitske ureditve odnosov med Brusljem in Londonom ter je začel veljati januarja letos. Severna Irska je ostala del notranjega trga EU zato, da ne bi nastala trda meja z Irsko in bi spet prinesla nasilje in terorizem, preostali deli Združenega kraljestva pa niso na notranjem trgu EU. Protokol torej določa, kako nadzirati dobrine, ki potujejo med dvema deloma Združenega kraljestva in s tem na enotni trg EU in z njega. Dejansko je trgovinska meja postavljena v Severnoirskem morju. Ko so protokol začeli izvajati, je to pričakovano prineslo negativne posledice za trgovino. London je zahteval spremembe, v skrajni sili bi se lahko zatekel tudi k členu, ki dopušča delno neupoštevanje protokola ob velikih družbenih, okoljskih ali gospodarskih težavah. EU je tako včeraj predstavila svoj kompromis. Po novem bodo denimo tovornjaki z različnimi izdelki potrebovali le eno potrdilo, ne več za vsak tip izdelka posebej. Nadzor bodo odpravili za 80 odstotkov izdelkov na policah trgovin. EU je tudi umaknila zahtevo, da britanski proizvajalci generičnih zdravil preselijo proizvodnjo na tla enotnega trga, torej na Severno Irsko. V zameno Bruselj zahteva večji britanski inšpekcijski nadzor in nadzor dobavnih verig, da blago iz preostalih delov Združenega kraljestva ne bi na črno prihajalo v EU prek Severne Irske.

»Odstraniti strup v medsebojnih odnosih« Vendar je vse to samo predlog, na katerega bi moral London pristati, ni pa rečeno, da bo. Britanski minister za brexit David Frost je namreč v torek ponovil zahtevo o popolnem predrugačenju protokola, iz katerega bi umaknili tudi pristojnost sodišča EU za reševanje sporov, na kar Bruselj noče pristati. Dejal je, da bi bil povsem nov protokol »boljši način za napredek pri reševanju problemov, odstranjevanju strupa v odnosih z Evropsko unijo in vrnitvi v normalnost, kot je obstoječi togi protokol«. Zdaj je sicer pričakovati tritedenska pogajanja med Londonom in Brusljem o mogočih spremembah protokola. bbk, agencije