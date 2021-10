Dvigi cen elektrike: Rahlo lažni alarm

Včasih je dobro ob kakšni novici najprej zajeti sapo in ugotoviti, kaj se skriva za njo. »Največja slovenska energetska družba Petrol bo s 1. decembrom občutno zvišala cene elektrike in zemeljskega plina. Cene električne energije bodo višje za okoli 30 odstotkov, zemeljskega plina pa za 12 odstotkov. V Petrolu kot razlog navajajo podražitev energentov na mednarodnih trgih,« se je glasilo dramatično torkovo sporočilo največje slovenske energetske družbe (prek Slovenske tiskovne agencije), ki se je čez dan razlezlo v pravi medijski stampedo. Je res stanje za slovenskega kupca tako tragično? Sploh ne – ne za zdaj, ne na srednji rok in ne »sistemsko«.