Zdelo se mi je neverjetno, zakaj in koga se boji Janez Janša, saj je šlo vendarle za enega naših najpomembnejših osamosvojiteljev!? Sploh če sem potegnil primerjavo s takratnim predsednikom države Milanom Kučanom, ki je bil vsako leto do leta 2002 redni gost celjskih rokometašev, predvsem na finalnih tekmah pokala RS in najpomembnejših tekmah lige prvakov. Običajno ga je pri tem spremljal kdo od njegovih svetovalcev, »varoval« pa le en varnostnik, ki je sedel za njim in za katerega smo vedeli le mi v ožjem vodstvu kluba.

Danes, oktobra 2021, po natanko osemindvajsetih letih od tega, se vsa zgodba bolj ali manj ponavlja. Pred torkovimi protesti, 5. oktobra, je bilo pred vhodom v vladni blok na Gregorčičevi ulici v Ljubljani parkirano paravojaško oklepno vozilo s preklopno ograjo za porivanje demonstrantov (Objektiv, 9. 10. 2021), udeležbo Janeza Janše na sobotnem regijskem srečanju članov in simpatizerjev SDS v Marezigah na Primorskem pa je varovalo od 50 do 100 oklepnih policistov. Koga se torej boji Janez Janša in ali gre pri vsem tem vendarle le za golo izkazovanje njegove moči, tudi takrat davnega leta 1993?

Andrej Šušterič, Proseniško