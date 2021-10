In slabo se piše Slovencem, ker novinarji na javni RTV nimajo hrbtenice in ne stopijo v bran STA, njihovim stanovskim kolegom, ki jih SDS-ovska politika izčrpava. Hladnokrvno prenašajo mnenja Janše in podpornikov o krivdi Veselinoviča in o neizpolnjevanju pogodb… Edino, kar bi morali v tem trenutku narediti (in tudi zato jih plačujemo vsak mesec), je, da bi objavili vseslovensko akcijo zbiranja sredstev za svoje kolege, od katerih dobivajo vsak dan preverjene in sveže novice iz sveta, kot je to storil Dnevnik.

Kako zelo se je spremenila situacija na področju informiranja po prevzemu javne RTV, čutim sam – zdaj moram za dobro in objektivno obveščenost vsak dan gledati poleg do zdaj »naše« RTV SLO še najmanj Pop TV. Tako vedno bolj ugotavljam, da smo Slovenci res pozabili na ponos in pokončno držo.

Nadaljuje se farsa z delegiranimi evropskimi tožilci, kako diletantsko se je vlada lotila »reševanja« primera, je pokazal prvak NSi Tonin, ko se je na tiskovki ujel v mrežo svojega neznanja in nekompetentnosti. Nekajsekundni molk pred mikrofonom je govoril sam zase. In takih nekompetentnežev je ta vlada polna.

Zdaj pa ključna primerjava: avstrijskega primera odstopa premierja zaradi finančne zlorabe in državniškega komentarja in realne ocene tega odstopa, ki jo je javno in takoj podal njihov predsednik države, mi ne bomo imeli nikoli priložnosti doživeti, ker naša ključna politika pač nista državnika.

Zato bo, dragi Slovenci, ostalo vse enako, ostali bomo zrak, kot je izjavil velecenjeni organizator regijskega srečanja SDS v Marezigah, s čimer je mislil na protestnike, na tiste, ki se ne strinjamo s pokvarjeno logiko Janše in njegovih sledilcev. Če pa nočemo ostati zrak, potem nimamo druge izbire kot množični upor in izsiljene predčasne volitve. Že tako in tako bo naslednja vlada in mi skupaj z njo plačevala visoke račune za izživljanje trenutne vlade in njenega predsednika.

Srečo Knafelc, Krvava Peč