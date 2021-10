Dogajalo naj bi se v neki hiši čisto blizu virškega športnega parka. Strele naj bi slišali sosedje, ki so čez nekaj časa tudi poklicali policijo. S Policijske uprave Ljubljana so informacijo potrdili. O streljanju so bili oni sicer obveščeni ob pol šestih popoldne. »Policisti so ob prihodu na kraj v stanovanjski hiši odkrili dve pokojni osebi, trenutno pa na kraju še poteka intenzivna kriminalistična preiskava in vam več informacij še ne moremo posredovati,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec. Po neuradnih podatkih v hiši poleg obeh pokojnih ni bilo nikogar drugega, do nesoglasij pa naj bi prihajalo že prej.