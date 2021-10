Netflix za Evropejce

Slovenska vlada je v okviru predsedovanja evropski komisiji predlagala, da bi ustanovili evropski Netflix, prek katerega bi lahko prebivalci stare celine dostopali do »evropskega avdiovizualnega materiala«. S tem naj bi Evropa dosegla »digitalno in tehnološko suverenost«. V dokumentu se slovenska vlada zavzema tudi za povečanje števila evropskih filmov na pretočnih platformah, pri čemer bi »evropski filmi morali pokrivati široko paleto vsebin in starostnih skupin«.