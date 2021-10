Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

Težava populista je v tem, da mu niti uspešen prevzem vseh nadzornih mehanizmov in podsistemov v družbi dolgoročno ne zagotavlja zaščite pred ljudskim nezadovoljstvom, vključno z nekaterimi, ki so ga v preteklosti navdušeno podpirali. Razlog je preprost. Populizem izkorišča pogosto upravičene frustracije in manipulira z njimi zato, da delegitimizira politično konkurenco in se zavihti na oblast, a potem nima ne interesa ne kompetenc, da bi probleme in krivice, ki jih je izkoristil v pohodu na oblast, tudi rešil. Brez neodvisnega pravosodja, svobode medijev in delujoče civilne družbe ni učinkovite zaščite pred nesposobnostjo in korupcijo oblasti.