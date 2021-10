Na zagrebškem letališču Franjo Tuđman so pred tednom dni cariniki prijeli 28-letno Brazilko, ki je pogoltnila kar 76 kapsul s skupaj skoraj kilogramom kokaina, poroča hrvaški portal Dnevnik.hr. Ta je v hrvaško prestolnico iz Sao Pauola priletela prek Lizbone. Drogo je pogoltnila že v domovini.

Carinikom je bila ženska med mejno kontrolo sumljiva, zato so jo poslali na rentgen. Ko so dobili sliko prebavnega trakta, so jo nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so ji kapsule odstranili.

Mladenka ni prva »mula« - tako v svetu droge pravijo tistim, ki v svojem telesu tihotapijo prepovedane substance, ki so jo samo letos prijeli na hrvaškem letališču. Policija je namreč julija prijela še dva brazilska državljana, ki sta skušala na Hrvaško prinesti skupno 3,5 kilograma kokaina. Moški je takrat drogo skril v stekleničke kozmetike in vrečke bonbonov, 22-letnica pred njim pa je kokain tihotapila v modrcu.