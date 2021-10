Opozicijske LMŠ, SD, SAB, Levica in poslanska skupina nepovezanih poslancev v zahtevi za sklic izredne seje DZ s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem (Levica) predlagajo še, da DZ vladi priporoči, naj zagotovi politično in strokovno neodvisnost policije. Prav tako predlagajo, da DZ vlado pozove, naj preneha omejevati temeljne pravice in svoboščine s podzakonskimi akti, ki nimajo ustrezne zakonske podlage in v pravni red vnašajo negotovost in nepredvidljivost.

Med razlogi za sklic seje navajajo ustvarjanje izrednih razmer v državi s strani vlade, prekomerno policijsko nasilje na protestih v Ljubljani ter politizacijo in militarizacijo policije.

Opozicija: Vlada načrtno ustvarja izredne razmere Kot ocenjujejo, vlada načrtno ustvarja izredne razmere. Ob tem Hojsu očitajo aktivacijo 9. člena zakona o nalogah in pooblastili policije. V Sloveniji smo po njihovih navedbah v zadnjih dveh letih imeli tudi po desetkrat številčnejše proteste, ki so ob petkih prav tako blokirali Slovensko ali Celovško cesto v Ljubljani, a so potekali mirno in brez incidentov. »Da temu tokrat ni bilo tako, sta kriva vsesplošni kaos, ki ga ustvarja vlada in policija, ki ji je bila več kot očitno ukazana eskalacija konfliktov«, so navedli. Zato predlagajo, da naj DZ Janši priporoči, da predlaga razrešitev Hojsa. V sklicu seje izpostavljajo še, da je proces ustvarjanja izrednih razmer dolgotrajen in sistematičen, ob tem pa izpostavljajo problem vladanja z odloki, ki je po njihovih navedbah nedemokratičen, saj s tem izvršilna oblast poskuša prevzeti tudi naloge zakonodajne veje oblasti, hkrati pa z njimi v družbi ustvarja kaos.