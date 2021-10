Kot smo že poročali v Dnevniku so težave Revoza posledica krize s polprevodniki. Ta ob drugih težavah, ki so bodisi povezane z zdravstveno krizo covida-19 bodisi se pojavljajo na trgu sestavnih delov in surovin, povzroča negotove razmere v avtomobilski industriji, so danes sporočili iz Revoza.

Kot prilagoditveni ukrep v Revozu načrtujejo zmanjšanje obsega proizvodnje od srede novembra dalje. S tem ukrepom naj bi bilo prizadetih približno 350 zaposlitev, vodstvo podjetja pa se »zavezuje, da bo skupaj z zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami sodelavcem, ki bodo zapustili podjetje, pomagalo pri iskanju nove zaposlitve na trgu, ki sicer beleži veliko povpraševanje po zaposlenih«.

Vodstvo podjetja je za pripravo prehoda proizvodnje z dveh izmen na eno izmeno in pol začelo pogovore s socialnimi partnerji. Omenjeni prehod sicer ustreza zmanjšanju dnevne proizvodnje s 650 na 480 vozil na dnevno, so pristavili.

Revoz je zaradi omenjene krize moral letos večkrat prekiniti proizvodnjo. Da bi ohranili konkurenčnost, pa je bilo Revozovo vodstvo primorano prilagoditi obratovanje tovarne v Novem mestu, so še zapisali.

Revoz sicer v približno dveh tretjinah kot edina Renaultova tovarna izdeluje model twingo. Izdelujejo še električni twingo ter modela clio in električni smart. Običajno dnevno izdela nekaj več kot 700 vozil. Zaposluje nekaj več kot 2400 ljudi.