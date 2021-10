Sodnica Jelka Rozman je na prvem naroku povedala, da v tem postopku odločajo izključno o pravnem vprašanju in da bo odločitev oprla na zakon o Slovenski tiskovni agenciji (STA), akt o ustanovitvi STA, poslovni načrt STA za leto 2021 in sedmi protikoronski zakon, ki govori o tem, da je potrebno nadomestilo za javno službo s strani vlade plačati ne glede na to, ali je podpisana pogodba ali ne. Vlada Janeza Janše tega kljub pravno jasni situaciji ni storila že 286 dni.

Sodnica je sicer danes združila vse štiri zahtevke za izvršbo, ki jih je vložila STA zaradi neplačevanja za opravljeno javno službo v prvih štirih mesecih letošnjega leta. En zahtevek za mesečno nadomestilo znaša 169.000 evrov, štirje skupaj torej 676.000 evrov.

»Na sodišču smo zaradi vložene izvršbe za mesečne zahtevke januar, februar, marec in april tega leta. Situacija je po današnji odločitvi več kot jasna, saj je sodnica povedala, da gre izključno za pravno vprašanje. Torej za odločanje na podlagi pravne ureditve, ki velja in je veljala tudi v tistem času, na katerega se nanašajo zahtevki,« je po obravnavi povedal Bojan Veselinovič. Veselinovič je sicer po neuspešnih pogajanjih z Ukomom o pogodbi glede letošnjega financiranja STA konec septembra odstopil z mesta direktorja, a funkcijo opravlja do imenovanja naslednika.

Državno odvetništvo bi zaslišalo Urbanijo, sodnica je to zavrnila

Državno odvetništvo je na današnjem naroku na željo svoje stranke, torej Ukoma, vztrajalo pri zaslišanju direktorja Uroša Urbanije, četudi je to sodnica zavrnila, rekoč, da to ne bi vplivalo na odločilno dejansko stanje, saj gre za pravno vprašanje. Urbanije, ki je želel biti slišan, medtem danes na obravnavi ni bilo. »Sodnica je povedala, da gre zgolj in samo za pravno vprašanje. Dejansko stanje je seveda popolnoma jasno. Pravno pa vprašanja, ne glede na to, da si gospod direktor Ukoma to najbrž močno želi, ne bo mogel spremeniti,« pa je dogajanje v dvorani komentiral odvetnik STA Miha Kozinc. Kozinc je večkrat poudaril, da so zadeve jasne, a ker tožena stranka ne plačuje javne službe, je očitno neizogibno, da se to reši na sodišču.

Roka za odločitev sodišča sicer ni, je pa sodnica napovedala, da bo do tega prišlo najkasneje do začetka decembra. Ne glede na to, ali bo sodišče ugodilo slovenski tiskovni agenciji, pa nato obstaja možnost pritožbe, pri čemer bi o zadevi na naslednji stopnji odločalo višje sodišče. Neuradno se lahko zadeva zavleče krepko v naslednje leto.