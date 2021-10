Apple zaradi pomanjkanja čipov z manjšo proizvodnjo novih iphonov

Apple pred božično-novoletnimi prazniki zaradi pomanjkanja čipov na trgu najverjetneje ne bo dosegel zastavljenih ciljev pri proizvodnji novih iphonov. V podjetju so načrtovali, da bodo do tedaj proizvedli 90 milijonov modelov iphone 13, portal Bloomberg pa razkriva, da so se v podjetju sprijaznili z 10 milijonov nižjo številko.