Na Hrvaškem največ na novo okuženih od konca aprila

V minulih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 2022 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Gre za najvišje število na novo okuženih od konca aprila letos. Umrlo je 27 ljudi, kar je tudi največ v enem dnevu od konca maja. Medtem so na Hrvaškem uveljavili možnost cepljenja s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19. Na Hrvaškem je aktivnih primerov okužbe 9092. V bolnišnicah se zdravi 855 covidnih bolnikov, med njimi jih 128 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Na Hrvaškem so do torka zvečer cepili 45,8 odstotkov prebivalstva oz. 54,91 odstotkov polnoletnih državljanov.