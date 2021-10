30 let po razpadu SFRJ: Med »Jugoslovani« gre najbolje Slovencem

Med življenjskim standardom nekdaj bratskih socialističnih republik so velike razlike, pri nas zaslužimo celo trikrat več kot v Makedoniji, kjer so ljudje tudi najmanj zadovoljni s svojim življenjem – V Bosni in na Kosovu še vedno sedijo na sodu smodnika – Vsi želijo v EU