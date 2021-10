Samozaposleni izviseli pri nadomestilu za karanteno

Samozaposlenim za čas, ki ga prebijejo v karanteni, nadomestilo ne pripada. V Inštitutu 8. marec so zato prejšnji teden vsem poslanskim skupinam poslali dopis, v katerem so zahtevali ureditev položaja samozaposlenih. Socialni demokrati so na vlado naslovili poslansko pobudo.