Marc Cuban: Dončić? Ne bi si mogel želeti nikogar boljšega

Marc Cuban je 63-letni ameriški milijarder, poslovnež in investitor, ki je s premoženjem 4,5 milijarde dolarjev na 247. mestu Forbesove lestvice najbogatejših. Čeprav ga v Sloveniji najbolj poznamo po lastništvu košarkarskega kluba Dallas Mavericks – jeseni je obiskal tudi Slovenijo zaradi podpisa pogodbe z Luko Dončićem – je zanimiv še kot poslovnež, ki je svojo pot začel v delavski družini in s prodajo od vrat do vrat.