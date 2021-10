Nova izkušnja policijske diktature

Evropski vrh v Sloveniji je bil politični neuspeh slovenske vlade. Njen vodja se je hotel pokazati kot mož, ki kroji evropsko politiko. Pa bo ostal zapisan kot to, kar je: novodobni kolonialni upravitelj, ki poslušno uveljavlja politike, oblikovane v evropskih in atlantskih centrih moči. Ko jim s svojim nastopanjem daje nekaj osebnega poprha, je to samo v prid evrokratizmu. Naša opozicija napada to osebno noto, pri tem pa kliče po še več »evropskosti«. Je v programu KUL kakšna beseda pogosteje uporabljena od »Evrope« in izpeljank? Bodimo realistični: kako naj Slovenija ustvarja evropsko politiko, če še svoje nima?