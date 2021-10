Ne gre samo za nogomet

Slovenska nogometna reprezentanca je s ponedeljkovim porazom proti Rusiji dokončno izgubila vse možnosti, da se na svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto uvrsti skozi skupinski del ali dodatne kvalifikacije. A večini je bilo na žalost že veliko prej jasno, da nas v Katarju ne bo. Nekaterim recimo po porazu s Hrvaško v Splitu, za pesimiste pa je bilo potovanje v Katar izgubljeno že veliko prej, ko so naši izgubili na Cipru. V sodobnem nogometu morda res velja, da vsak lahko premaga vsakega, a prav zares se redko zgodi, da zmagujejo slabši. In naš poraz na Cipru, proti tako slabo rangirani reprezentanci, je verjetno dejansko pomenil naše slovo od prvih dveh mest v skupini, saj bi morali zaradi takšnega razpleta premagati Hrvate ali Ruse na njihovih stadionih, kar pa je seveda težko in se ni zgodilo.