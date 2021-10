Nič od navedenega ne spremeni dejstva, da so preiskovalci NPU v enakem obdobju lani z ovadbo zaključili preiskave 53 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, leto pred tem pa so z ovadbo končali preiskave 35 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Še bolj pa izstopa ugotovljena premoženjska korist v primerih, ki so se končali s kazensko ovadbo. Letos 6,7 milijona evrov, lani 25,8 milijona evrov in predlani 122 milijonov evrov.

Hkrati NPU, kljub temu da naj bi se ukvarjal predvsem z najhujšimi oblikami gospodarskega kriminala in korupcije, najde čas za bistveno manjše oziroma manj zahtevne preiskave, kot je preiskovanje oglaševalske politike STA ali ponarejenega oziroma lažnega manifesta stranke Levica, po novem pa NPU sodeluje celo pri preiskovanju protivladnih protestov.

Peter Lovšin, novinar Dnevnika