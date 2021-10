Nepreslišano: Zsuzsanna Szelényi, nekdanja madžarska poslanka

Volilni poraz leta 2018 je za madžarsko opozicijo predstavljal prelomnico. Leto pozneje je na občinskih volitvah opozicija sestavila širšo koalicijo in osvojila več mest, vključno s prestolnico Budimpešto. Ključ do tega uspeha je bil v tem, da je levo-liberalno-zelena opozicija svojo koalicijo razširila tudi na desni Jobbik. Ta je po prihodu v madžarski parlament leta 2010 odrezal svoje radikalno krilo, danes pa sledi sredinski struji. V desetih letih Orbánove vladavine so opozicijski volilci postali tako ogorčeni in razočarani, da so bili pripravljeni glasovati za katero koli opozicijsko stranko, ki bi premagala Fidesz.