Poskus umora v Postojni: Izdal ga je avto

Nekaj podrobnosti o poskusu umora, ki je v ponedeljek zgodaj zjutraj pretresel Postojno, je danes pojasnil vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc: »V ponedeljek ob 6.40 smo prejeli več klicev občanov, da na Tržaški cesti leži ženska in kliče na pomoč. In še, da je od tam odpeljal neki avto. Izkazalo se je, da je bila 22-letna Postojnčanka večkrat zabodena z ostrim predmetom, njeno življenje je bilo ogroženo, reševalci so jo odpeljali v ljubljanski klinični center.