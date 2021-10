Policisti so prišli do sosledja dogodkov, ki so vodili v zločin in policijsko akcijo iskanja osumljenca. Ta je v ponedeljek okoli enajste ure iskal 21-letno bivšo partnerico, s katero sta zadnja tri leta in pol živela v zunajzakonski skupnosti. Devetindvajsetletnik prekinitve zveze očitno ni dobro prenesel. Še več, zaradi številnih groženj mu mama bivšega dekleta ni želela odpreti vrat. Žal je bil njen poskus neuspešen. »Osumljeni je kljub žrtvinemu pojasnjevanju, da hčere ni doma, nasilno vstopil v hišo in to s pregledom prostorov tudi preveril. Ob tem je kričal, da jo bo ubil. Oškodovanka mu je pri tem sledila in ga poskušala umiriti, takrat pa jo je osumljeni nenadoma napadel, tako da jo je udarjal z rokami in brcal z nogami. Medtem je s kuhinjskega pulta pograbil kuhinjski nož, s katerim jo je večkrat zabodel v predel prsnega koša in vratu, po dejanju pa je stanovanjsko hišo zapustil in se z osebnim avtomobilom odpeljal,« je sporočil Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.

Policisti so vsa dognanja prenesli tudi dežurni preiskovalni sodnici in tožilki. Za kaznivo dejanje umora iz brezobzirnega maščevanja po 116. členu kazenskega zakonika (ali poskusa tega dejanja) je predpisana kazen zapora najmanj petnajstih let.