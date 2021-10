Svet DeSUS na seji stranke v Gostilni Livada v Ljubljani obravnava sklepe izvršnega odbora, ki predlaga da ne podprejo predlogov zakona o demografskem skladu, novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakona o dolgotrajni oskrbi, naklonjeni pa niso niti zakonu o nalezljivih boleznih.

Naj spomnimo, da se je izvršni odbor DeSUS 23. septembra na seji seznanil z razpravo na klavzuri stranke, ki se je odvila slaba dva tedna pred tem. Iz zapisnika o sklepih izvršnega odbora, ki ga je pridobila STA, je razvidno, da izvršnemu odboru predlaga, naj ne podpre štirih zakonov, ki jih je predlagala vlada. Na klavzuri 10. septembra so pojavili tudi pozivi k odstopu poslancev DeSUS, ki so že večkrat v tem mandatu ravnali v nasprotju s sklepi in uradnim stališčem stranke, a izvršni odbor sklepa, da bi svoje poslance pozval k odstopu, ni sprejel.

Svet stranke sestavlja 40 na kongresu izvoljenih članov iz teritorialnih organizacij, predsedniki pokrajinskih odborov, člani vodstva stranke ter nosilci javnih funkcij, ki so člani stranke, torej poslanci. Po koncu seje bo izjavo podal predsednik stranke DeSUS Ljubo Jasnič.